Lotenhulle viert kermis en gaat op zoek naar de ‘Lootse volksheld(in)’

Meetjesland en Leisestreek Van praalstoet tot paradijs voor nerds: vijf weekend­tips in het Meetjes­land en Deinze

Verveling is geen optie in het weekend van 4 en 5 juni in de regio Deinze en het Meetjesland. Zie je wel iets in headbangen op metalmuziek of het grootste wetenschapsfestival van het land? Vijf tips voor uitstappen die meer dan de moeite waard zijn.

3 juni