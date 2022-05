Loslopende hond gemeld op de E40

aalter BELOOFD IS BELOOFD. Krijgt de stations­buurt Aalter vorm? Komt het nieuw multifunc­ti­o­neel centrum in Knesselare er? En is de fusie verteerd?

De bestuursperiode van De Crem en co in Aalter is ruim halfweg. Tijd voor een evaluatie. Komt er iets in huis van de prioriteiten die in 2018 werden gesteld? We selecteren tien beloftes van het schepencollege, zochten uit wat er al gerealiseerd is en wat er nog op de plank ligt. Vandaag: Aalter, een gemeente die dik drie jaar geleden een fusie aanging met Knesselare. Is die verteerd? Is daar al veel veranderd? En moet ‘oud Aalter’ daar voor boeten? Wij zochten het uit.

30 april