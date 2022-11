Lopers ontdekken mooiste hoekjes van Aalter

Maldegem/Eeklo Dj’s van toen doen gouden jaren van Meetjes­land­se discothe­ken herleven: “Toen werd er nog gefeest en gedanst. Nu staat iedereen selfies te nemen”

Nog één keer de sfeer van de Moonlight in Eeklo of dancing K-Brio in Maldegem herbeleven? Dat kan op 31 oktober op de ‘Oldskool Classics Meetjesland’ in Maldegem. Dj’s Phil Watts, MC en Semmer doen er de gouden jaren herleven. “Feestvierders kwamen letterlijk met bussen naar hier om uit de bol te gaan op de dansvloer. Zotte tijden!”, zegt Christophe Moens.

19 oktober