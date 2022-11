Liefhebbers van drum ‘n bass worden verwend in jeugdhuis De Voute

Deinze School uit Deinze zamelt met crowdfun­ding geld in voor speeltuin: “We komen middelen tekort, dus we durven steun vragen aan iedereen”

70.000 euro. Zoveel hoopt Viblo Leieland, een school voor buitengewoon onderwijs uit Deinze, in te zamelen via sponsoring en crowdfunding. “Onze eigen middelen gaan naar verbouwingen, en subsidies voor een speeltuin zijn er niet. We vragen steun aan iedereen en als wederdienst mag iedereen onze speeltuin gebruiken”, zegt directeur Pascal Raes.

16 november