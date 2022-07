‘Legerkazerne van de toekomst’ komt niet in Drongengoed Ursel, wel in Geraardsbergen

De Federale Regering heeft de knoop doorgehakt, en kiest in Oost-Vlaanderen voor Geraardsbergen om de nieuwe grote legerkazerne te bouwen. Ook Aalter was kandidaat en had de duizend jobs graag naar het militair domein van Ursel zien komen. Burgemeester Pieter De Crem (CD&V) was zelf ooit Minister van Defensie, en had de soldaten maar al te graag naar Aalter zien komen. Dat gebeurt nu dus niet.