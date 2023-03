Leerlingen De Beuk zamelen menstruatieproducten in voor slachtoffers aardbeving

JEZ!-boot vertrokken in Aalter, en vaart deze week door heel Vlaanderen: “Veel plezier maken, maar vooral ook pak geld inzamelen”

De JEZ!-boot is maandagochtend om klokslag 9 uur vertrokken in Aalter, voor een tocht van een week door zowat heel Vlaanderen. Aan boord een mobiele radiostudio van Qmusic, een pak bekend volk, en vooral veel goesting om geld in te zamelen voor het goede doel.