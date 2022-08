Kyara’s (16) brommer werd maandagnacht gestolen: “Al mijn zuurverdiende spaarcentjes zaten erin”

“De brommer was niet vastgemaakt met een slot, maar dan nog heb je een sleutel nodig om hem te starten. De motor maakt ook best wat lawaai als je hem start en ik heb die nacht niets gehoord. Zo’n Dax weegt 130 kilo, dus ik veronderstel dat iemand hem in een bestelwagen of een aanhangwagen heeft geduwd. Ik ben in de buurt gaan rondvragen of iemand iets gezien had, maar dat bleek jammer genoeg niet het geval”, aldus Kyara die klacht neerlegde bij de politie.