KWB zomert met nieuwe fotozoektocht: “24 kilometer op één dag of verdeeld in stukken”

De achttiende fotozoektocht van de KWB is zowat 24 kilometer lang, langs landelijke en verkeersarme wegen van Lotenhulle, Poeke, Kanegem en Ruiselede. “Het zoektochtboekje bevat een reeks foto’s die men onderweg kan herkennen”, zegt Willy Botterman. “Voorts zijn er ook nog vragen waarvan het antwoord op de route te vinden is. Aan de hand van een bijhorende routebeschrijving kan men een traject van ongeveer 24 kilometer volgen. Teveel voor één trip? Geen probleem, want de tocht kan perfect opgesplitst worden in verschillende stukken. Onderweg is er ook gelegenheid om even de vermoeide benen te strekken op een terrasje.”