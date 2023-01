KWB Lotenhulle-Poeke stopt er mee: “Als jongste bestuurslid 67 jaar is, weet je genoeg’

De KWB van de dorpen Lotenhulle en Poeke was vooral gekend van de jaarlijkse kunst- en hobbytentoonstelling, en van de jaarlijkse fietszoektocht in de zomer. Maar voor de leden gebeurde er nog veel meer. “Toch hebben we nu beslist om de werking te stoppen”, zegt secretaris Willy Botterman. “Er komen geen nieuwe leden meer bij, dus elk jaar gaat ons ledenaantal achteruit. Ook ons bestuur wordt stilaan ouder. We zijn nog met vier bestuursleden, waarvan de jongste ook al 67 jaar is. Dan weet je genoeg. Door corona konden we een tweetal jaar maar weinig organiseren, en ook dat liet zich voelen. Financieel werd het moeilijker, ondanks de steun die we toch bleven ontvangen van het gemeentebestuur van Aalter. We hebben vele jaren toch een werking gehad waar we nu met enige trots mogen op terug kijken. We willen iedereen bedanken voor de mooie jaren.”