Kunstproject in etalages en ramen in centrumstraten Aalter

Het project krijgt de naam ‘REGARD, kunst kijken’. Zestig Aalterse kunstenaars zullen van 6 tot 21 mei 2023 kunst in de straat brengen. Daarvoor is de gemeente op zoek naar winkelvitrines en ramen van privéwoningen in Aalter-centrum. Ben je handelaar of bewoner van de Lostraat, de Markt, de Brouwerijstraat, de Stationsstraat, voorste deel Bellemstraat, de Boomgaardstraat, Boomgaard, het Hof van Praet, de Spoorweglaan of het Stationsplein? Heb je daar een winkeletalage of een horecazaak? Of heeft jouw woning een raam aan de straatkant dat je eens kunstig wil laten aankleden? Stel ze dan ter beschikking aan een Aalterse kunstenaar. Dat kan door te mailen naar regardkunst@outlook.com.