Kop-staartaanrijding aan Aalterbrug: twee voertuigen getakeld

Het ongeval gebeurde in volle avondspits. Vlak aan Aalterbrug kwamen drie voertuigen met elkaar in aanrijding. “Twee voertuigen dienden getakeld te worden, de derde wagen was minder beschadigd”, zegt commissaris van politiezone Aalter Johan Meulemeester. “Er vielen geen gewonden, maar er was wel even hinder voor het verkeer. Intussen is de rijbaan alweer vrijgemaakt.”