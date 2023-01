Knesselare viert zondag als laatste het nieuwe jaar

De voorbije weken organiseerden de feestcomités in verschillende dorpen van Aalter al nieuwjaarsrecepties, met financiële steun van het gemeentebestuur. Op zondag 22 januari vanaf 10 uur is Knesselare aan de beurt. Enkele lokale handelaars en een tiental vrijwilligers zorgen voor de organisatie. “We hopen iedereen zondag te zien op De Plaats”, zegt Pieter Steyaert. “Elke bezoeker krijgt twee gratis drankbonnetjes, die je van 10 tot 11.30 uur kan afhalen aan de stand aan het kerkportaal. Je kan ook bonnetjes bijkopen. Om 10.30 uur is er een optreden van De Katers, de finalisten van Banddate. De receptie eindigt om 13.30 uur.”