Knap wonen in een landelijke omgeving tussen Gent en Brugge? Dan moet je in de Sint-Jozefstraat in Aalter zijn

• Charmante wijk

Of je nu op zoek bent naar een starterswoning of een ruim huis, in de Sint-Jozefstraat vind je het allemaal. Het is een charmante wijk waar je de keuze hebt tussen een open, halfopen of gesloten bebouwing met drie tot zelfs zes slaapkamers. Onlangs is er een nieuwe fase in verkoop gegaan. “Je komt er thuis in een buurt met gezellige uitstraling”, zegt Filip Vandermeeren van Durabrik. “Elk huis is anders, maar toch vormen ze samen een mooi geheel waar je als bewoner trots op mag zijn. Er komt veel leven in de brouwerij, want de verkaveling trekt nu al heel wat (jonge) gezinnen aan.”