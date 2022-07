Kloosterproject Knesselare van 4 naar 7 miljoen euro: “Door huidige economische toestand”

Het oude klooster in Knesselare gaat bijna tegen de grond, en moet plaats maken voor een nieuw multifunctioneel centrum. Dat wordt een nieuwe thuis voor de verenigingen, kinderopvang en bibliotheek. Het project zou vier miljoen euro kosten, maar nu blijkt het plots om zeven miljoen euro te gaan. Groen stelt zich vragen.

“Een stevige meerkost, maar die komt enkel door de huidige economische toestand”, zegt schepen Kristof De Blaere (CD&V). “We hebben niets aan het bestek veranderd. Maar door de sterke stijging van de grondstoffen, de bouwprijzen en de energiekosten komen we veel hoger uit dan eerst geraamd. We gaan voor een innovatief project dat voldoet aan de meest moderne eisen. Ja, dat is een grote investering. Maar die zal geen extra druk leggen op de gemeentefinanciën. Een prachtproject voor Knesselare!”