Kinderen in pyjama naar school voor Bednetdag: “Om alle zieke kindjes hart onder de riem te steken”

“Geen warme douches, tentjes en amper sanitair”: broers Nicolas (23) en Arnaud (21) terug van tocht met R4’tje door woestijn

De broers Nicolas (23) en Arnaud (21) Hauwaerts uit Aalter zijn terug van hun tocht met hun blauwe R4’tje door de woestijn van Marokko. Ze legden 8.000 kilometer af in veertien dagen, en konden heel wat hulpgoederen uitdelen aan de plaatselijke bevolking. “Van sneeuw in de bergen tot 25 graden in de woestijn: we hebben alles meegemaakt”, zeggen de broers. Wij duiken in hun fotoalbum.