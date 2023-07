KIJK. Dit was 40 jaar Oogstfeesten in Aalter: “Alle Vlaamse vedetten waren er kind aan huis”

Mike (44) tovert brasserie De Mouterij om tot (dans)café Coyoté’s: “Ga nog wat raad vragen aan Frank Verstrae­ten”

De Mouterij heeft een nieuwe eigenaar gevonden. Mike Oosterlinck (44) wil het voormalige restaurant in de Stationsstraat in Waarschoot omtoveren tot een café dat in het weekend ook de jeugd moet bedienen met de nodige muziek en ambiance. Daarvoor rekent hij op wat tips van Frank Verstraeten, vroeger eigenaar van de iconische Antwerpse danstempel Zillion. “Waarschoot mist vooralsnog een beetje ‘Zillion-touch’. Hopelijk kan hij me daarbij helpen.”