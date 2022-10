Kijk binnen in de nieuwe optiekzaak Tweyes: stedelijk concept, koffiebar en uitgebreide collecties voor jeugd

De nieuwe brillenwinkel zit in het pand waar vroeger Optiek Van Bossele zat. Met een raampartij van meer dan zeven meter hoog is het een nieuwe eyecatcher in de winkelstraat. “De winkel straalt stedelijke vibes uit, zowel qua inrichting als de keuze van de collecties”, zegt Thijs Vercaemer die het gezicht van de zaak wordt. “We gaan voor meer kleur, en de meer hippe en trendy monturen en zonnebrillen. We hebben ook een zeer breed gamma voor kinderen en de jeugd. Om de sfeer helemaal af te maken, is er in het midden een koffiebar. Daar kan je lekker genieten als je wacht op de herstelling of aflevering van je bril.”