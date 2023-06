Kermis in Ursel: veel muziek, rommelmarkt en zondag gratis aperitief voor iedereen

CC De Herbakker heropent op 13 januari, en viert meteen ook 30ste verjaardag: “30 uur feest, met 30 activitei­ten, die elk minstens 30 minuten duren”

Er wordt nog volop verbouwd in Cultuurcentrum De Herbakker in Eeklo, maar er is licht aan het einde van de tunnel: de cultuurtempel heropent op 13 januari 2024 de deuren. Op 13 en 14 januari wordt een heus openingsweekend voorzien, waar ook jij op het podium kan. Er wordt immers gezocht naar dertig culturele activiteiten, om zo tijdens de heropening meteen ook de dertigste verjaardag van De Herbakker te vieren. Dit is het plan.