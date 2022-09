Kerken in het donker, fontein uit, en zwembadwater kouder: dit doet Aalter om de energiefactuur te beperken

Maldegem/Eeklo Restaurant Kwizien krijgt nieuwe uitbaters: “Voelt meer als adoptie dan een overname”

Restaurant Kwizien in de Brugsesteenweg in Maldegem krijgt nieuwe uitbaters. Patrick Marreyt (61) en Ruth De Groote (58) geven eind dit jaar de fakkel door aan het jonge koppel Thomas Coppejans (30) en Ellen De Roo (30) uit Eeklo. Thomas roert er al zes jaar mee in de potten en wordt binnenkort de baas. “Dit is de kans van ons leven”, beseffen Thomas en Ellen.

6 september