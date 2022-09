Juuls verhuist naar groter pand: “Collectie waar moeder en dochter hun gading in vinden”

Juuls opende vier jaar geleden de deuren, recht tegenover het station in Aalter. Sinds dit weekend werkt Julie vanuit het verbouwde pand op de hoek van de Stationsstraat met de Gouvernementstraat. Daar zat vroeger kledingzaak Maddy en heel vroeger nog de oorspronkelijke winkel van Anseeuw. “Ik zat heel goed aan het station, maar de winkel werd daar echt te klein”, vertelt Julie. “We hebben nu een groter pand, en hebben dus ook onze collectie kunnen uitbreiden. De focus blijft vooral op Belgische en Scandinavische mode, waar zowel mama’s en hun dochters hun gading in vinden. Omdat we meer plaats hebben, doen we nu ook wat interieur en is er zelfs een mini kidscorner.”