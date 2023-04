Juta (11) uit Taborschool wint hoofdprijs Junior Journalist

Brecht Bossuyt (44) klaar voor eerste soloten­toon­stel­ling: “Nooit kunstoplei­ding gevolgd, en alles mezelf aangeleerd”

Pas vijf jaar geleden in de kunstwereld gerold, nooit een opleiding in die richting gevolgd, maar vrijdagavond opent Brecht Bossuyt (44) uit Aalter zijn allereerste solotentoonstelling. “Mijn hobby was dansen, maar door een operatie kon ik dat tijdelijk niet meer doen.”