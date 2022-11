Jonas (34) werd tijdens match bewusteloos geslagen, dader riskeert nu jaar cel: “In 29 jaar voetbal nooit zo’n agressie meegemaakt”

Lievegem/Evergem Bestuurder overleden nadat hij inrijdt op geparkeerd voertuig

In Lievegem is voorbije nacht een 40-jarige bestuurder uit Evergem overleden nadat hij was ingereden op een geparkeerde auto. Dat bevestigt het parket van Oost-Vlaanderen, dat een verkeersdeskundige heeft aangesteld.

26 november