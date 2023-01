Jobdag in Colruyt Aalter

Wie op zoek is naar een job, die kan een bezoek brengen aan de Jobdag in het Colruyt-filiaal in Aalter. In de regio Aalter en Deinze is de supermarktketen op zoek naar gemotiveerde collega’s om de teams te versterken. Men zoekt winkelmedewerkers, slagers of verkopers voor de slagerijen. De Jobdag vindt plaats op dinsdag 24 januari van 10 tot 20 uur in Colruyt Aalter in Lostraat 66. Inschrijven is niet nodig, je moet enkel je cv meebrengen.