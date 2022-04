Jij bepaalt mee de toekomst van Kasteel van Poeke: Toerisme Vlaanderen lanceert ideeënweek voor bezoekers, buurt en ondernemers

Meetjesland Vijf kringloop­win­kels Meetjes­land deze week in de bres voor Oekraïne: “Breng nu je spullen binnen, want dat is harder nodig dan ooit”

De vijf kringloopwinkels uit Eeklo, Aalter, Maldegem, Assenede en Lievegem springen deze week in de bres voor Oekraïne. Tussen 29 maart en 2 april is het de bedoeling om zoveel mogelijk spullen in te zamelen, die dan naar de vluchtelingen gaan die hier in het Meetjesland stranden. Dit is wat jij kan doen.

28 maart