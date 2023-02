Jeneverbar Bellem maakt zich op voor elfde editie

Op vrijdag 10 en zaterdag 11 maart wordt in Bellem (Aalter) opnieuw twee dagen gefeest voor het goede doel. De opbrengst gaat naar de vzw Boven de Wolken en naar de Stichting Brandwonden. “Op vrijdag 10 maart starten we met de walking dinner met live optredens”, zegt Senne Engels. “Partyrunner zorgt vier uur lang voor hapjes. Daarna zijn er optredens van Kurt Burgelman van Biezebaaze, The Royal Gents met Jason Bradley en Greg, en van The Broken Bottle Big Band. Op zaterdag 11 maart is er dan de gekende jeneverbar met optredens van Apoth, Pussy Willow, Dhont & The Hitmen. Daarna zullen dj Onix, en ook Deejay Pat B en Gunther D van StuBru de plaatjes aan elkaar draaien. Er zijn dat weekend meer dan twintig soorten jenevers te proeven.”