Je vervelen tijdens de kerstvakantie? Niet met deze 7 tips voor leuke activiteiten met het gezin in het Meetjesland en Deinze

De eindejaarsperiode is aangebroken en de kerstvakantie is in zicht. Heb jij nog geen idee wat te doen tijdens de vakantie? Geen paniek! Met onze zeven tips in het Meetjesland en Deinze beleef je ongetwijfeld een onvergetelijke kerstvakantie samen met je kroost.

Circus Pipo in Eeklo

Volledig scherm Circus Pipo (archiefbeeld). © RV

De tent van Circus Pipo staat nog tot en met 8 januari opgesteld in Eeklo. Het circus brengt een mix tussen traditionele show en nieuwe verrassende acts met clowns, acrobaten, evenwichtskunstenaars en meer. De voorstellingen kunnen jong én oud bekoren. Voor de zondagvoorstelling van 11 uur is er ook een speciale actie: volwassenen betalen dan het kindertarief.

Waar? Oostveldstraat 162, 9900 Eeklo

Wanneer? Zondag 25 december en 8 januari van 11 tot 12.30 en van 15 tot 16.30 uur, van 26 tot en met 31 december en van 2 tot en met 7 januari van 15 tot 16.30 uur.

Prijs? Voor een plaats op de zijtribune betalen kinderen 12 euro en volwassenen 17 euro, op de hoofdtribune betaal je 17 euro voor kinderen en 20 euro voor volwassenen. Een ticket voor in de loge en stoelen aan de pisten kost 20 euro voor kinderen en 23 euro voor volwassenen.

Meer info vind je hier.

Kerstwandeling in Aalter

Volledig scherm De wandeling brengt je onder meer naar het Warandepark met de Teerlinckmolen. © Foto JSA

Wat dacht je van een verkwikkende wandeling tijdens de koude winterdagen? De eerste week van de kerstvakantie kan je in Aalter met de hele familie een leuke kerstwandeling maken. Tijdens de tocht van zes kilometer kom je allerlei leuke opdrachtjes tegen. Als je die goed hebt uitgevoerd mag je achteraf in jeugdcentrum Kadans (Stationsstraat 71) een leuk cadeautje gaan uitkiezen. Een boekje met info over de wandeling haal je ook af bij Kadans.

Waar? Starten doe je aan het gemeentehuis, Europalaan 22, 9880 Aalter

Wanneer? Maandag 26 december tot en met zaterdag 31 december

Prijs? Gratis

Meer info vind je hier.

Minigolf in Maldegem

Volledig scherm Minigolfterrein Hole-in-One (archiefbeeld). © Michel Moens

Minigolf is door iedereen gekend. Misschien heb je het zelf al eens uitgeprobeerd? In Maldegem kan je hiervoor het hele jaar terecht bij Hole-In-One. Bij mooi weer speel je buiten, als het wat kouder wordt of regent, ga je naar binnen om de bal met zo weinig mogelijk slagen in de 9 holes te krijgen. De verschillende hindernissen op het parcours maken het extra uitdagend. Zowel jong als oud zijn welkom, voor kinderen zijn er kleinere sticks op hun maat. Tussendoor kan je genieten van een pannenkoek, wafel of ijsje in de cafetaria.

Waar? Brielstraat 81/a, 9990 Maldegem

Wanneer? Woensdag tot en met zaterdag van 13 tot 19 uur, op zondag van 14 tot 19 uur. Gesloten van Gesloten van 21 tot en met 27 december en op 31 december en 1 januari.

Prijs? 8 euro, kinderen tot twaalf jaar betalen 5 euro.

Meer info vind je hier.

Jempi’s kersthuisje in Zulte

Volledig scherm Jempi's Kersthuisje in Olsene © Wannes Nimmegeers

Eén van de meest indrukwekkende kersthuisjes van het land staat nog steeds in het Oost-Vlaamse Olsene, bij Zulte. Jean-Pierre Tytgat en zijn vrouw Marleen De Groote hebben ook dit jaar kosten noch moeite gespaard om hun bezoekers opnieuw te laten genieten van een visueel spektakel. De deuren openden op vrijdag 25 november en nog tot en met de eerste week van januari kan je je er iedere dag vanaf 16 uur vergapen aan allerhande nieuwe constructies. Met 200.000 lichtjes, levensgrote kerstmannen en notenkrakers en een draaiende windmolen kan je je ogen sowieso de kost geven. Opwarmen doe je met warme chocomelk of glühwein of een van de lekkere snacks.

Waar? Heirweg 22, 9870 Olsene (Zulte)

Wanneer? Elke dag tot en met 8 januari vanaf 16 uur.

Prijs? Gratis

Meer info vind je hier.

Winterpret aan de Leie in Deinze

Volledig scherm Foorkramer Gregory Hayen met zijn dochter Louise, Kathy Claus van Chez Babette en Ellyne Ceulemans, de dochter van foorkramer Natascha Herman aan Chez Babette in Deinze. © Anthony Statius

Nog tot en met het einde van de kerstvakantie is het centrum van Deinze volledig ondergedompeld in de kerstsfeer. Op het jaarlijkse evenement ‘Winterpret’ valt heel wat te beleven. Dit jaar is er geen ijspiste op het Sint-Poppoplein, maar wel een winters doolhof en kermisattracties. Genieten van heel wat lekkers doe je bij de knusse Almhütte Chez Babette. Wie een kijkje wil nemen in het huis van de Kerstman, kan afzakken naar de Tolpoortstaat 66. Om het evenement af te sluiten, wordt iedereen op zondag 8 januari uitgenodigd op de Markt om te klinken op het nieuwe jaar.

Waar? Sint-Poppoplein, 9800 Deinze

Wanneer? Van maandag tot en met donderdag en op zondag van 11 tot 00 uur, op vrijdag en zaterdag van 11 tot 1 uur. Op kerstavond en oudejaarsavond van 11 tot 18 uur, op kerstdag en Nieuwjaar van 14 tot 00 uur. De slotdag vindt plaats op 8 januari van 11 tot 20 uur.

Prijs? Gratis

Meer info vind je hier.

Kabouterpad in Ursel

Volledig scherm Op het kabouterpad maken kinderen spelenderwijs kennis met alle facetten van het bos. © Michel Moens

Op een mooie winterdag is het ideaal om een verkwikkende wandeling te maken. In Aalter is er speciaal een wandeling uitgestippeld voor de allerkleinsten. Kabouterpad ‘Pinnemuts’ loopt rondom de Drongengoedhoeve en is ongeveer twee kilometer lang. Onderweg maken kinderen spelenderwijs kennis met alle facetten van het bos. Om het extra interactief en leuk te maken, staan in de dreven rondom de Drongengoedhoeve staan verschillende bordjes met doe-opdrachten en vragen bij een grote paddenstoel.

Waar? Drongengoedweg 9, 9910 Ursel (Aalter)

Wanneer? Alle dagen open

Prijs? Gratis

Meer info vind je hier.

Escape Room in Deinze

Volledig scherm Eigenaar Dogan Ercan in de Alice in Wonderland-kamer. © Anthony Statius

Op zoek naar een spannende activiteit om met de hele familie te beleven? Dan is een escape room misschien wel iets voor jou! In Deinze kan je proberen ontsnappen uit de Alice in Wonderland-kamer. Je krijgt er een uur de tijd om Alice te bevrijden uit een boze droom. Hiervoor moet je de boze koningin verslaan en de goede koningin op de troon zetten. Tijdens het spel test je jouw intelligentie, maar ook je vermogen om samen te werken, taken te verdelen en om te gaan met onverwachte situaties. De kamer is geschikt voor kinderen vanaf twaalf jaar en je kan deelnemen in groepen van twee tot zesp personen.

Waar? Dorpsstraat 12, 9800 Deinze

Wanneer? Maandag tot en met zondag van 9 tot 23 uur.

Prijs? Voor een groep van twee personen betaal je 45 euro per persoon, per drie betaal je 35 euro per persoon, een groep van vier 30 euro, van vijf 28 euro en van zes 25 euro.

Meer info vind je hier.

