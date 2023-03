Indrukwekkend! In amper één dag tijd staat je nieuwe huis overeind

Via het concept van ‘House of Steel’ werd het huis deze week in Ursel geleverd. “Het gaat om zes modules die vooraf in het atelier gemaakt worden”, zegt architect Lieven Volckaert uit Melle. “Eenmaal ter plaatse in Ursel worden die zes modules in mekaar gezet en stevig vast gemaakt. Zo heb je in een dag tijd een huis, zonder dat je maandenlang een bouwwerf moet inrichten. Nu moet er enkel nog wat binnenafwerking gebeuren, en moet bijvoorbeeld het parket nog gelegd worden. Maar tegen eind volgende week kunnen de mensen er in. Een heel nieuwe manier van bouwen.”