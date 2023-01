Inbraken nemen weer toe na twee ‘kalmere’ coronajaren

Sociale media staan de laatste weken bol van de meldingen van inbraken in Aalter. Uit cijfers van 2022 die tot november beschikbaar zijn blijkt dat er toen in Aalter al 67 inbraken waren. Daar zijn er de laatste weken van 2022 nog een pak bij gekomen. Ter vergelijking: in 2021 waren er maar 66 inbraken in een heel jaar. In 2020 waren dat maar 47 inbraken. Toen zaten mensen door corona veel meer thuis, en dat verklaarde de sterke daling.

De politie heeft al laten weten dat de patrouilles opgedreven zijn, zeker op plaatsen die inbraakgevoelig zijn. Zoals de buurt van het oprittencomplex E40. “Ook al is de perceptie soms anders: Aalter is en blijft een veilige gemeente”, zei burgemeester Pieter De Crem (CD&V) onlangs nog tijdens de ‘Ronde van Aalter’. In Aalter tekenen we 46,5 feiten op per 1.000 inwoners. In Vlaanderen ligt dat gemiddelde op 65,7 feiten per 1.000 inwoners. Een groot verschil.”