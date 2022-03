Imkersbond haalt plantenruildag naar Aalter

“We willen graag de insecten helpen door hun drachtgebied en drachtmomenten uit te breiden met een groot aanbod van verschillende planten”, zegt Conny Huys, bestuurslid bij ‘Naar Meer en Beter’. “Op dit evenement bieden de verschillende Oost-Vlaamse imkersbonden gratis bijenvriendelijke planten en stekjes aangeboden aan mensen die nog een plekje in de tuin vrij hebben voor een struik of boom. We vragen ook aan de bezoekers om zelf plantjes of stekjes mee te brengen. Nadien bieden we een drankje en een pannenkoek aan. Iedereen is welkom van 14 tot 16 uur aan het GOC Aalter-Brug.”