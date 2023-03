Hoe fit is Aalter? Okinawa neemt deel aan Nationaal Fitheidsonderzoek 2023: “In vijf weken fitindex met 32 procent verhogen”

Vorig jaar schreven een honderdtal Aalternaren zich in voor ‘How fit is Belgium?’, en de resultaten zijn sprekend. “Wie deelneemt stapt in een traject van vijf weken”, zegt Jo Van Nevel. “We starten met een meting en bepalen je fitheid. Dan volgen vijf weken waarin je twee keer per week komt sporten. Nadien meten we de fitheid opnieuw. Vorig jaar zagen we dat de fitindex bij de deelnemers met een beweegachterstand, maar liefst 32 procent gestegen was. Fenomenaal in amper vijf weken tijd. Bewegen is dan ook echt cruciaal voor je gezondheid. Ik noem het graag ‘De kraak van 40’. Mensen die de veertig voorbij zijn en niet bewegen, krijgen gegarandeerd gezondheidsproblemen. Van rugpijn , over mentale stoornissen tot overgewicht. Bewegen is de sleutel.”