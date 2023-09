Herbert Verhaeghe brengt ‘culinair concert’ in ’t Biezemhof

MADE IN OOST. Victor Buyck uit Eeklo bouwt staalcon­struc­ties van Londen tot Belize: “En zeggen dat onze grondleg­ger begon als tractorver­ko­per”

The Gherkin in Londen, het Havenhuis in Antwerpen en binnenkort ook de vernieuwde Meulestedebrug in Gent. Metaalconstructiebedrijf Victor Buyck zal net voor zijn honderdjarig bestaan de kaap van 70 miljoen euro omzet halen én daar zal geen grondstoffencrisis een stokje voor steken. Of hoe Victor (†1987), een jonge wees uit Eeklo, op z’n 25ste een bedrijfje opstartte dat de tand des tijds niet alleen doorstond, maar zelfs overwon.