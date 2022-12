Helaas! Ook zaterdag schaatsverbod op Kraenepoel Aalter

KIJK. Camera’s registre­ren meteoriet boven Vlaanderen, volksster­ren­wach­ten roepen mensen in driehoek Aal­ter-Lievegem-Lochristi op om op zoek te gaan

Er is een meteoriet in ons land neergekomen. Meerdere camera’s hebben dinsdagavond een vuurbal geregistreerd, zoals op bovenstaande beelden te zien is. Stukjes daarvan moeten ingeslagen zijn ergens ten westen van Gent, mogelijk rond de gemeente Lievegem. De volkssterrenwachten roepen de mensen nu op om op zoek te gaan. Opgelet: denkt u een meteoriet gevonden te hebben? Raak die liefst niet met blote handen aan. Dat is belangrijk voor het wetenschappelijk onderzoek.

15 december