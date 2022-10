Heel het weekend geen treinverkeer tussen Gent, Aalter en Brugge

voetbal tweede provinciale A Sander Dewispelae­re (Sparta Ursel): “Geloof in behoud bleef altijd intact”

Dood en begraven. Zo zag de tegenstand het als we het over Ursel hadden. Maar afgelopen weekend krabbelden de Spartanen overeind en wonnen ze met 2-0 tegen FCE Meetjesland. Sander Dewispelaere nam beide doelpunten voor zijn rekening. Hij ziet dat zijn ploeg te vroeg afgeschreven werd in de strijd om het behoud.

18 oktober