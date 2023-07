Groen wil zwemmen in openbaar water, maar dat blijft verboden

Cindy neemt Café Sport over en herdoopt het tot Café Al Kontent: “Maar de ziel van het café blijft behouden”

Cathérine De Backer heeft een opvolger gevonden voor haar iconische volkscafé Café Sport onder de kerktoren in de Kasteeldreef in Lovendegem. Ze laat haar kindje over aan Cindy Degowie (43) die net als Cathérine al bijna een heel leven lang in de horeca actief is. “Ik wil het café behouden zoals het is. Er zijn nog veel te weinig kroegen als deze waar je naartoe gaat om je hoofd leeg te maken.”