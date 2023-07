Groen wil straat of plein in Bellem vernoemen naar Martine Tanghe

Nieuwsanker Martine Tanghe verloor afgelopen zondag op 67-jarige leeftijd haar strijd tegen kanker. Ze werd geboren in Bellem, een dorpje bij Aalter. Groen Aalter komt op de volgende gemeenteraad in september alvast af met een voorstel. “Wij willen ons oprecht medeleven betuigen met de familie en vrienden van Martine Tanghe”, zegt Mieke Schauvliege. “Martine is geboren in Bellem en bracht daar enkele jaren van haar jeugd door. Als eerbetoon aan Martine zullen we op de gemeenteraad van september voorstellen om een straat of plein in Bellem naar Martine Tanghe te noemen.”