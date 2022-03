Groen vindt Hoekestraat zowat lelijkste straat van Knesselare: “Breek oud fietspad uit en zorgt voor meer groen”

Enkele jaren geleden werd in de Hoekestraat in Knesselare een nieuw dubbel fietspad aangelegd, in de strook tussen het kanaal en de Langedonkstraat. “Het oude fietspad in beton aan de overkant van de straat blijft gewoon liggen”, zegt Ann De Poorter (Groen). “De strook wordt door veel mensen gewoon gebruikt als parkeerstrook. Het zou ideaal zijn om daar voor ontharding te zorgen, en dat oude fietspad uit te breken. Dat stuk Hoekestraat is een van de lelijkste straten van Knesselare. Doe er iets aan, en breng daar toch wat groen.”

Schepen Patrick Hoste (CD&V) zegt dat er in Aalter en Knesselare al heel wat onthard wordt. “Maar in de Hoekestraat gaan we dat niet doen. Het fietspad dat enkele jaren geleden aangelegd werd, is eigenlijk niet breed genoeg om een fietspad in dubbele rijrichting te zijn. Dus is het oude fietspad aan de overkant eigenlijk ook nog in gebruik”, zegt Hoste.