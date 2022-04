Groen Aalter vindt dat signalisatie aan werven rond station beter kan

Maldegem Maldegem­naar Jason (47) herstelt stoomloco­mo­tief van 105 jaar oud in Pairi Daiza: “Mijn collega’s verzorgen de olifanten. Ik verzorg de treinen”

Jason Van Landschoot (47) uit Maldegem heeft een stoomlocomotief van maar liefst 105 jaar oud weer op de sporen gekregen, in het park Pairi Daiza. Het historisch erfgoed werd in Engeland gerestaureerd en dat is door de Brexit en de coronacrisis een huzarenstukje. “De hele restauratie heb ik online moeten opvolgen omdat ik niet ter plaatse kon gaan.” Wij gingen op bezoek.

24 maart