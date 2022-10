Griezelen in het Meetjesland en Deinze: 8 halloweenactiviteiten die je de stuipen op het lijf jagen

Sint-Laureins Ondanks maanden protest: eerste 29 asielzoe­kers toegekomen in opvangcen­trum het Godshuis

De eerste bewoners zijn aangekomen in het omstreden opvangcentrum in het Godshuis in Sint-Laureins. Het gaat om 29 mensen, zowel families als alleenstaande mannen. De komende week komen er nog twee bussen, met samen zowat 45 bewoners. Op termijn wordt opgebouwd tot 240 asielzoekers. De zoektocht naar personeel loopt intussen moeizaam.

13 oktober