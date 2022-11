Grieks restaurant ‘Feta & Olijven’ verhuist tijdelijk naar Brugse kerstmarkt

Je kan in Aalter nog Grieks gaan eten tot het weekend van 27 november. “Dan sluiten we in Aalter de deuren tot en met 11 januari 2023”, zeggen de uitbaters Aris en Julie. “Maar tijdens die periode zitten we natuurlijk niet stil. Jullie vinden ons dan op de kerstmarkt in Brugge. Van 26 november tot en met 8 januari gaan we iedereen in onze kerstchalet verwennen met lekkernijen. We hopen dat er ook veel Aalternaren een bezoekje brengen.”