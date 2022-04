Gezinsbond nodigt deze zomer Willem Vermandere uit

Meetjesland/Deinze Van wandelen met Saartje tot coole cartoons spotten: zeven leuke paastips in het Meetjes­land en Deinze

We tellen af naar de paasvakantie en kijken uit naar twee weken vrije tijd. Maar wat moet je doen om de kinderen deze vakantie bezig te houden? Wij zochten zeven leuke uit-tips in het Meetjesland en de streek rond Deinze. Van een zoektocht met Saartje Vandendriessche in je oren tot paaseieren rapen in de tuin van een opvangcentrum. Laat je hier inspireren.

31 maart