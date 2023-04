Gezinsbond houdt paascluedo door centrumstraten van Aalter

Van een paaseieren­raap tot het Kabouter­pad: 7 tips voor een geslaagde paasvakan­tie met het gezin in het Meetjes­land en Deinze

De paasvakantie staat weer voor de deur. Nog geen plannen? Of het zonnetje nu schijnt, of de regen met bakken uit de hemel valt, in het Meetjesland en Deinze valt van alles te beleven voor het hele gezin. Van een paaseierenraap in Zelzate tot het Kabouterpad in Aalter: met deze activiteiten krijgt verveling geen kans.