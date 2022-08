Gestolen bromfiets van Kyara (16) is terug: “Vanaf nu zet ik er een dubbel slot op”

Dubbel slot in garage

Maar wat blijkt nu, haar geliefde Dax is terecht. “De politie heeft mij gisteren opgebeld om te vertellen dat ze mijn bromfiets hadden gevonden. Ik mocht hem vandaag al gaan ophalen. Hij start nog vlot, maar het rijden zelf ging wat minder. Daarom heb ik hem voor de veiligheid van het politiebureau naar huis geduwd. Verdere informatie over de diefstal heb ik nog niet gekregen, alleen dat hij in Aalter was gevonden. Ik was zeer blij met het nieuws, maar tegelijk ook wel wat gestrest. De politie had me aan de telefoon verteld dat hij niet in dezelfde staat verkeerde als voordien. De daders hebben inderdaad heel wat kapot gemaakt, maar volgens de politie gaan ze de schade moeten terugbetalen als ze iemand schuldig kunnen verklaren. Zonder de hulp van jullie artikel was de brommer waarschijnlijk ook niet teruggevonden”, zo vertelt een glunderende Kyara die er snel nog aan toevoegt dat ze haar ‘baby’tje’ vanaf nu in de garage zet met een dubbel slot erop.