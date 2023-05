Gerrit (58) moet een boete van 68 euro betalen omdat hij... te traag reed in zone 30: “Dit is pure geldklopperij”

Nog geen cadeau voor mama? Met een boeket van deze 7 bloemenwin­kels in het Meetjes­land en Deinze scoor je gegaran­deerd

Moederdag staat voor de deur. Heb je nog geen cadeau gekocht en geen idee waar je jouw mama mee kan plezieren? Een boeket bloemen is een klassieker, maar wel eentje die blijft scoren. Wij gingen op zoek naar zeven bloemenwinkels in het Meetjesland en Deinze. Van Bloemengoed in Maldegem tot Vanda Flowers in Evergem: Met een fleurig boeketje van deze bloemisten zet je jouw mama letterlijk in de bloemetjes.