Popkoor Muzamies gaat viraal op TikTok met Mu­se-co­ver én verrast op Rijvers: “Billie Eilish mag ons altijd bellen”

Wie dit weekend op het Rijversfestival passeerde, kon er niet enkel Pommelien, Camille, Natalia of Bart Peeters spotten, maar ook Gents vrouwenpopkoor Muzamies. Niet enkel bekend in het koorwereldje, want onlangs ging één van hun mash-ups viraal. “Dit hadden we nooit zien aankomen.” In tussentijd staan ze vandaag om 15.30 uur nog op de Love Stage.