Gedaan met Valkestraat als sluipweg te gebruiken: paaltjes verhinderen doorgaand verkeer

De Valkestraat is het smalle straatje naast Frituur Nancy, dat een verbinding maakt tussen de Stationsstraat en de Bellemstraat. Nu je van op de Markt niet meer linksaf mag naar de Bellemstraat, gebruiken veel chauffeurs de Valkestraat honderd meter verder als sluipweg om toch snel naar de Bellemstraat te geraken. Verboden, want de Valkestraat was al een straat die enkel voor plaatselijk verkeer toegankelijk is. Doorgaand verkeer moet doorrijden naar de rotonde in de Lostraat om dan via de Kestelstraat en Vrijhofstraat naar de Bellemstraat te rijden.