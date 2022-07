Garage Blomme wijkt tijdelijk uit naar Maldegem na hevige brand: “Geen seconde getwijfeld om herop te starten”

Aalter Uitslaande brand legt werkplaats Renault-garage Blomme in Knesselare in de as, showroom en woning gered

Langs Stekelhoek in Aalter is woensdagnamiddag brand uitgebroken in Renault-garage Blomme. De grote rookpluim, die te zien was tot in Maldegem en zorgde voor verkeershinder op de N44. De werkplaats is volledig uitgebrand, maar de toonzaal en de garage konden door de brandweer worden gevrijwaard.

