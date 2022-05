Frituur Patat krijgt uitzondering en mag zomerterras bouwen

In het reglement van de gemeente staat dat terrassen op openbaar domein mogen, maar er mogen geen grondbedekkingen of vloeren aangelegd worden. “De friturist wil daar toch een tijdelijke terrasverhoging van tien centimeter aanleggen, omdat het trottoir daar zeer oneffen is, en het daardoor onmogelijk is om daar tafels en stoelen te plaatsen”, zegt schepen Dirk De Smul (CD&V). “Er waren in het verleden nooit klachten van omwonenden, dus we gaan dat toestaan.”