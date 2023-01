Filip Lanckriet duikt in zestig jaar industriële melkverwerking in Aalter: “Comelco ooit gestart om melkoverschot van zomermaanden te verwerken”

Lievegem Lievegem plant in 2023 projecten in elke deelgemeen­te: “Bouwprij­zen stegen, maar belastin­gen gaan niet omhoog”

2022 was voor vele gemeenten een duur jaar door de de stijgende personeels-, grondstof- en energiekosten. Toch wist de gemeente Lievegem een ambitieus investeringsprogramma voor te leggen, mede door de fusiebonus van zo’n 13 miljoen euro. In Waarschoot start de verbouwing van De Kring, in Lovendegem wordt de eerste steen van het Huis van Lievegem gelegd en het oud vredegerecht in Zomergem krijgt een nieuwe invulling. “We zullen sowieso geen projecten schrappen, maar wel enkele projecten uitstellen of meer realistisch spreiden. Door de volatiele bouwprijzen moeten we telkens oordelen of de prijzen realistisch, redelijk en haalbaar zijn.”

