Fietsstalling aan station moet tijdelijk weg voor kermis

In het Pinksterweekend is het steevast kermis aan het station van Aalter. De fietsenstalling aan de centrumkant van het station wordt daarom tijdelijk weggehaald, op dinsdag 31 mei om 7 uur. Er hangen waarschuwingsborden om je fiets tegen dan zeker weg te halen. Fietsen die dan nog in de rekken staan, worden meegenomen. Pendelaars kunnen hun fiets de komende dagen tijdelijk kwijt in de andere fietsrekken rond het station. “NMBS voorziet binnenkort ook nog de bouw van een nieuwe moderne fietsenstalling, als slot van de grote stationswerken in Aalter”, zegt schepen Patrick Hoste (CD&V) nog.