Fiberklaar legt supersnel glasvezelnetwerk in Aalter

Met Fiberklaar bundelen Proximus en EQT Infrastructure hun krachten. “Vanaf dit najaar start Fiberklaar met de uitrol van een glasvezelnetwerk in Aalter”, zegt schepen Mathias Van de Walle (CD&V). “Het is netbeheerder Fiberklaar die het nieuwste glasvezelnetwerk in Vlaanderen uitrolt, maar het blijven de bestaande internetproviders die de fiberdiensten tot in jouw woonkamer brengen. Dat betekent dat je als gebruiker vrije keuze hebt met welke deelnemende internetprovider je in zee gaat. Dat van zodra jouw gratis aansluiting in orde is. Wat het fibernetwerk uniek maakt is dat het voor honderd procent bestaat uit glasvezel, dus ook de aansluiting in huis. Zo ben je altijd zeker van de beste internetbeleving, want de snelheid of kwaliteit van jouw verbinding wordt nergens gehinderd.”